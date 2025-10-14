Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину

Глава государства рассказал, что сегодня у него был разговор о ситуации в прифронтовых общинах и на юге Украины, в том числе в Одессе.



"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации - слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставалось без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты", - добавил Зеленский.

По его словам, руководитель Одесской военной администрации будет назначен в ближайшее время.

Стоит заметить, что, по информации источников РБК-Украина, начальником Одесской военно-гражданской администрации станет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.