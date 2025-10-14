ua en ru
Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину

Киев, Вторник 14 октября 2025 20:06
Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Одессе появится военно-гражданская администрация. Это необходимо для усиления обороны и поддержки города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня у него был разговор о ситуации в прифронтовых общинах и на юге Украины, в том числе в Одессе.

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации - слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставалось без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты", - добавил Зеленский.

По его словам, руководитель Одесской военной администрации будет назначен в ближайшее время.

Стоит заметить, что, по информации источников РБК-Украина, начальником Одесской военно-гражданской администрации станет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Труханова лишили гражданства

Напомним, сегодня, 14 октября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Причиной стал тот факт, что у Труханова обнаружили российское гражданство.

Также без украинского гражданства остались предатели Олег Царев и Сергей Полунин.

Детальнее о Труханове - в материале РБК-Украина.

