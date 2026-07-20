Кто готовит лучших учителей: определили топ-10 педагогических вузов Украины в 2026-м
Обнародовали рейтинг лучших педагогических ЗВО Украины в 2026 году. Список лидеров сформирован на основе комплексного анализа, охватывающего академические достижения, научные публикации и результаты вступительной кампании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные информационного ресурса "Освіта.ua".
Главное:
- Методология: Рейтинг консолидирован и базируется на суммировании мест вузов в трех ключевых оценках: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт".
- Лидер: Возглавил список Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка.
- Тройка лучших: Второе и третье место заняли Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко и Криворожский государственный педагогический университет соответственно.
Как формировали рейтинг
Консолидированный перечень лидеров был заключен на основе суммирования мест заведений в трех авторитетных рейтингах Украины:
- "Топ-200 Украина": оценка общего качества деятельности университета.
- "Scopus": показатель научной активности и интернационального цитирования.
- "Бал НМТ на контракт": уровень подготовки абитуриентов, избравших этот вуз.
Итоговый балл вычислялся путем добавления мест, которые выш занял в каждом из этих рейтингов. Чем ниже полученный показатель, тем более высокую позицию занимает университет в консолидированном списке.
Если вуз не был представлен в одном из рейтингов, ему автоматически засчитывали балл, следующий за последним возможным местом.
ТОП-10 педагогических университетов Украины
Десятка лидеров:
- Тернопольский Национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка
- Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
- Криворожский государственный педагогический университет
- Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
- Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского
- Харьковский Национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
- Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
- Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
- Бердянский государственный педагогический университет
- Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
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