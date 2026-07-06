Научная элита: какие технические университеты вошли в рейтинг Scopus 2026

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Scopus, опубликованный на сайте " Освіта.юа ".

Главное: Технические университеты демонстрируют высокую научную активность: КПИ и "Львовская политехника" вошли в топ-10 общего рейтинга.

КПИ и "Львовская политехника" вошли в топ-10 общего рейтинга. Основными драйверами успеха остаются развитые научные школы и интеграция в мировые исследовательские проекты.

остаются развитые научные школы и интеграция в мировые исследовательские проекты. Главным вызовом для технических ЗВО остается модернизация оборудования и более тесное сотрудничество с бизнесом по внедрению разработок, в частности в оборонной отрасли.

О рейтинге Scopus 2026

Рейтинг основан на данных наукометрической базы SciVerse Scopus. Ключевым показателем ранжирования является индекс Гирша (h-индекс), демонстрирующий не только количество публикаций, но и их востребованность - количество цитирований в мировом научном сообществе.

Нынешний мониторинг охватывает более 200 украинских вузов, имеющих официальный Affiliation ID в базе.

Важно помнить, что Scopus индексирует более 30 тысяч научных изданий, поэтому этот рейтинг является наиболее объективным показателем того, как украинская наука интегрирована в мировое исследовательское пространство.

Рейтинг 10 лучших технических заведений высшего образования Украины

Десятка лучших ВУЗов сформирована на основе списка по показателю индекса Горшая (Scopus 2026):

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (Индекс Гирша: 83)

Национальный университет "Львовская политехника" (78)

Украинский государственный университет науки и технологий (64)

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (63)

Национальный университет "Киевский авиационный институт" (57)

Украинский государственный химико-технологический университет (57)

Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" (53)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (49)

Национальный технический университет "Днепровская политехника" (46)

Национальный университет водного хозяйства и природопользования (46)

Анализ технических университетов

Технические вузы традиционно держат высокую планку в Украине, хотя их позиции существенно отличаются в зависимости от специализации и фокуса на международное сотрудничество.

КПИ и "Львовская политехника" уверенно занимают места в топ-10 общего рейтинга (5-е и 8-е места соответственно). Их преимущество - мощные научные школы, развитая инфраструктура для лабораторных исследований и активное участие в международных проектах, что прямо отражается на высоких показателях цитирования.

Университеты, такие как ХНУРЭ (радиоэлектроника) или Днепровская политехника демонстрируют высокую эффективность в своих узких нишах. Они могут иметь меньшее количество публикаций, чем классические университеты, но их статьи в области IT, энергетики и материаловедения стабильно получают цитирование.

Наблюдается положительная динамика посреди региональных политехник. К примеру, рост показателей у Сумского госуниверситета подтверждает, что ориентация на публикации в изданиях является главным драйвером успеха.

Основная проблема технических вузов - необходимость модернизации оборудования и интеграция с бизнесом для внедрения научных разработок в сектор экономики (особенно в оборонной и аэрокосмической отраслях), что в будущем значительно повысит индекс цитирования их работ.