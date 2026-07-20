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Хто готує найкращих вчителів: визначили топ-10 педагогічних вишів України в 2026-му

08:09 20.07.2026 Пн
2 хв
Який університет очолив рейтинг?
aimg Василина Копитко
Хто готує найкращих вчителів: визначили топ-10 педагогічних вишів України в 2026-му Рейтинг склали на основі трьох найавторитетніших дослідженнях (фото ілюстративне: Getty Images)
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Оприлюднили рейтинг найкращих педагогічних ЗВО України 2026 року. Список лідерів сформовали на основі комплексного аналізу, що охоплює академічні досягнення, наукові публікації та результати вступної кампанії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані інформаційного ресурсу "Освіта.ua".

Головне:

  • Методологія: Рейтинг є консолідованим і базується на підсумовуванні місць вишів у трьох ключових оцінках: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт".
  • Лідер: Очолив список Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка.
  • Трійка найкращих: Другу та третю сходинки посіли Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка та Криворізький державний педагогічний університет відповідно.

Як формували рейтинг

Консолідований перелік лідерів був укладений на основі підсумовування місць закладів у трьох авторитетних рейтингах України:

  • "Топ-200 Україна": оцінка загальної якості діяльності університету.
  • "Scopus": показник наукової активності та міжнародного цитування.
  • "Бал НМТ на контракт": рівень підготовки абітурієнтів, що обрали цей виш.

Підсумковий бал вираховувався шляхом додавання місць, які виш посів у кожному з цих рейтингів. Що нижчим є отриманий показник, то вищу позицію займає університет у консолідованому списку.

Якщо виш не був представлений в одному з рейтингів, йому автоматично зараховували бал, наступний за останнім можливим місцем.

Читайте також: 22 українські виші увійшли до престижного світового рейтингу THE 2026: хто у списку

ТОП-10 педагогічних університетів України

Десятка лідерів:

  • Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
  • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • Криворізький державний педагогічний університет
  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
  • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • Український державний університет імені Михайла Драгоманова
  • Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
  • Бердянський державний педагогічний університет
  • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Читайте також про те, що нещодавно визначили найкращі виші країни за рейтингом "ТОП-200 Україна 2026".

Раніше ми писали про те, які технічні університети увійшли у рейтинг Scopus 2026.

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