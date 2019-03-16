Посли G7 стурбовані можливістю зриву виборів президента, - джерела

Фото: G7 стурбована можливістю зриву виборів 2019 (flickr.com/Lajos Antal)

Вибори 2019, на думку послів G7, можуть бути зірвані

Посли країн "Великої сімки" (G7) передали лист, адресований міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову, в якому закликають не допустити зриву виборів президента 2019. Про це РБК-Україна повідомили високопоставлені джерела.

За словами співрозмовника, в листі наголошується, що посли G7 стурбовані "активізацією праворадикальних рухів", а також можливістю зриву виборів президента.

Крім того, за словами джерела, вони закликають МВС забезпечити законність і прозорість виборчого процесу.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що МВС перевіряє повідомлення про несанкціонований доступ до інформаційної системи ЦВК "Вибори-2019". За його словами, було зафіксовано кілька відповідних звернень від кандидатів в президенти.

До цього Служба безпеки України викрила групу хакерів на підготовці кібератак напередодні виборів. За даними слідства, житель Чернігівської області разом зі спільниками з РФ зламував автоматизовані системи органів влади для їх компрометації під час виборів.



