У ЦВК назвали кількість осіб, які змінили місце голосування

Ілюстративне фото (УНІАН)

Правом змінити місце голосування скористалися понад 265 тис. громадян

Послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах 2019 скористались понад 265 тис. громадян України. Про це РБК-Україна повідомили у Центральній виборчій комісії (ЦВК).

Зазначимо, сьогодні останній день, коли громадяни України можуть змінити місце голосування.

"Станом на 25 березня, тимчасовою зміною місця голосування без зміни виборчої адреси скористались 265 476 виборців", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за даними ЦВК, станом на 24 березня, послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента 2019 скористалися понад 240 тисяч виборців. Найбільша кількість громадян, які змінили виборчу дільницю, зареєстрована в східних областях. Так, заяви подали понад 53 тисяч осіб з Донецької області та понад 25 тисяч з Луганської. Також повідомлялося, що понад 38 тисяч виборців змінили місце голосування на Київ.

РБК-Україна писало, що перед виборами на закордонні виборчі дільниці передали майже півмільйона бюлетенів. Однак після складання остаточних списків кількість виборців на закордонному виборчому окрузі може збільшитись, а бюлетені треба буде дозамовити.