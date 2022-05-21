Не хочуть воювати за РФ. Чоловіки окупованого Донбасу активно співпрацюють з ГУР
Серед мешканців окупованих територій збільшилась кількість тих, хто співпрацює з СБУ та розвідниками. Зокрема, чоловіки саботують вказівки окупантів, попри погрози арештом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.
"На фоні військових невдач та втрат живої сили, яких кожного дня зазнають окупаційні війська, населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.
В ГУР додають, що після повного розгрому захисниками України кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини, навіть попри загрози арештів, категорично відмовляються воювати в збройних силах РФ.
Як повідомлялось, російські військові не хочуть воювати в Україні, тому спричиняють собі каліцтво, або просто втікають в Росію, подовжувати контракти ніхто не хоче.
Українські розвідники здобули документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил РФ. Вже до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.