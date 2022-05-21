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Не хочуть воювати за РФ. Чоловіки окупованого Донбасу активно співпрацюють з ГУР

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Україна, Субота 21 травня 2022 13:18
Не хочуть воювати за РФ. Чоловіки окупованого Донбасу активно співпрацюють з ГУР Фото: чоловіки з окупованого Донбасу активно співпрацюють з ГУР (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Серед мешканців окупованих територій збільшилась кількість тих, хто співпрацює з СБУ та розвідниками. Зокрема, чоловіки саботують вказівки окупантів, попри погрози арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"На фоні військових невдач та втрат живої сили, яких кожного дня зазнають окупаційні війська, населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

В ГУР додають, що після повного розгрому захисниками України кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини, навіть попри загрози арештів, категорично відмовляються воювати в збройних силах РФ.

Як повідомлялось, російські військові не хочуть воювати в Україні, тому спричиняють собі каліцтво, або просто втікають в Росію, подовжувати контракти ніхто не хоче.

Українські розвідники здобули документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил РФ. Вже до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів.

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