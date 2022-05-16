Розвідники підрахували втрати 1 танкової армії Росії в Україні: документ

Українські розвідники здобули документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил РФ. Вже до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управляння розвідки.

"Станом на 15 березня загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Українськими воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів", - йдеться в повідомленні. Як зазначають розвідники, лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу 1 російської танкової армії, вирішили здалися в полон. "За цей же час, захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів", - додають в ГУР.