"Командир сам собі в ногу вистрілив". ГУР перехопило розмову окупанта про небажання воювати в Україні

Російські військові не хочуть воювати в Україні, тому спричиняють собі каліцтво, або просто втікають в Росію, подовжувати контракти ніхто не хоче.

"Чого вони здаватися будуть, ми на їхній Батьківщині? Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися… Зараз на контракт сюди ніхто не піде. Кого не спитай, у кого контракт закінчується - не горить бажанням", - каже він матері.

На її питання, чому не спрацьовує "патріотизм", відповідає: "Командир моєї батареї другого взводу сам собі в ногу вистрілив, щоб звалити звідси! Ще на самому початку. Про що говорити можна? Він строкову в Чечні служив".

За словами військового, в його бригаді залишилось менш як 50% від загального складу, хоча це не заважає воювати їм і в такій кількості.

"Боєприпасів та людей - немає… Згідно зі статутом, якщо від бригади менше ніж 50% залишилось, бригаду виводять або приряджають до іншої бригади. А ми своєю бригадою так і воюємо. Тільки народу менше стає… У нас люди самі зникають. Хтось безвісти зник, хтось в полоні, хтось ховається, хтось вже в Росії", - каже він.