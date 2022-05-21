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Не хотят воевать за РФ. Мужчины оккупированного Донбасса активно сотрудничают с ГУР

Новина українською →
Украина, Суббота 21 мая 2022 13:18
Не хотят воевать за РФ. Мужчины оккупированного Донбасса активно сотрудничают с ГУР Фото: мужчины оккупированного Донбасса активно сотрудничают с ГУР (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Среди жителей оккупированных территорий увеличилось количество сотрудничающих с СБУ и разведчиками. В частности, мужчины саботируют указания оккупантов, несмотря на угрозы ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей", - говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что после полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах РФ.

Как сообщалось, российские военные не хотят воевать в Украине, поэтому специально себя травмируют, или просто убегают в Россию, продлевать контракты никто не хочет.

Украинские разведчики получили документальные подтверждения потерь живой силы и техники 1 танковой армии вооруженных сил РФ. Уже к середине марта сдались в плен около ста российских танкистов.

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