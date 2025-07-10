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В Одессе мать с 13-летней дочерью за "гонорары из РФ" подожгли авто и объект на УЗ

Одесса, Четверг 10 июля 2025 12:03
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В Одессе мать с 13-летней дочерью за "гонорары из РФ" подожгли авто и объект на УЗ Фото: в Одессе разоблачили мать и дочь, которые работали на Россию (t.me/UA_National_Police)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

В Одессе полиция и СБУ разоблачили мать и 13-летнюю дочь, которые за денежное вознаграждение из России организовали поджоги военного автомобиля и объекта "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Оказалось, что 13-летняя девочка была завербована через мессенджер и выполняла задания, согласовывая объекты с куратором и отправляя видеоотчеты.

Куратор обещал неплохие гонорары за поджоги релейных шкафов регионального филиала "Одесская железная дорога" и автомобилей военных из Вооруженных сил Украины и Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Правоохранители установили, что в начале июля несовершеннолетняя облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла релейный шкаф.

"К счастью, огонь быстро погас, и устройство не вышло из строя", - отметили в полиции.

Однако уже через несколько дней, получив новое задание поджечь автомобиль Volkswagen военнослужащего, который использовался на фронте для перевозки раненых, она предложила сотрудничество 58-летней матери.

Вместо того, чтобы отказать дочь, женщина согласилась на преступление. Ночью мать с дочерью аналогичным образом подожгли в областном центре выбранное транспортное средство. Авто сгорело дотла.


С мест совершенных преступлений и квартиры, где проживают мать с ребенком, следователи изъяли ряд вещественных доказательств.

Что грозит правонарушительницам

Действия фигуранток квалифицированы как покушение на диверсию, совершенное в условиях военного положения и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Женщина задержана в процессуальном порядке и сообщена о подозрении по последней статье. За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Девушка же сейчас передана в органы опеки и попечительства. К ней могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.

Россия нанимает информаторов среди украинцев

Заметим, что буквально вчера. 9 июля, в Харькове разоблачили очередного информатора российских спецслужб.

Оказалось, что 22-летний работник местного сельхозпредприятия пошел на "легкий заработок" через Telegram.

Кроме того, недавно СБУ задержала 16-летнего студента, который корректировал вражеские удары в двух областях Украины.

Также РБК-Украина сообщало и о том, что спецслужбы задержали 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.

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