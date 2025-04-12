"Хотелось бы большую цифру". В ОП назвали количество новобранцев по "контракту 18-24"

"По памяти не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много", - подчеркнул Палиса.

Заместитель руководителя ОП отметил, что у многих заявителей не дошло до подписания.

"Мы обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Собственно, где-то родители влияют... Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем, чтобы сделать вывод и где-то, где нужно, допилить что-то", - пояснил он.