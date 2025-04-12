"Хотілося б більшу цифру". В ОП назвали кількість новобранців за "контрактом 18-24"

"По пам'яті не хочу вводити в оману. Але насправді мені б хотілося, щоб цифра була більша. Там щось, можливо, до 500 чоловік, якось так. Хоча заявок було надзвичайно багато", - наголосив Паліса.

Заступник керівника ОП наголосив, що у багатьох заявників не дійшло до підписання.

"Ми обов'язково досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання не дійшло. Власне, десь батьки впливають... Різні причини є, ми досліджуємо ці питання, аналізуємо, щоб зробити висновок і десь, де потрібно, допиляти щось", - пояснив він.