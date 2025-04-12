"Хотелось бы большую цифру". В ОП назвали количество новобранцев по "контракту 18-24"
Заявок на службу по программе "контракт 18-24" много, но не все подписывают соглашения. Причина этого активно исследуется.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BIHUS Info.
"По памяти не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много", - подчеркнул Палиса.
Заместитель руководителя ОП отметил, что у многих заявителей не дошло до подписания.
"Мы обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Собственно, где-то родители влияют... Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем, чтобы сделать вывод и где-то, где нужно, допилить что-то", - пояснил он.
"Контракт 18-24"
Напомним, что в феврале этого года президент Владимир Зеленский рассказал о разработке специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.
Как пояснили в Минобороны, в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - в течение года службы.
В конце прошлого месяца программой "контракт 18-24" воспользовалась первая девушка. Известно, что доброволица стала военнослужащей 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
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