Хорватия предложила Венгрии и Словакии заместить поставки российской нефти
Венгрия и Словакия могут заменить российскую нефть при помощи импорта через Адриатический нефтепровод. Объемы поставок удовлетворят потребности двух стран.
Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Dubrovnik Times.
Пленкович подчеркнул, что Хорватия может сыграть ключевую роль в обеспечении стабильности для соседних стран, которые по-прежнему зависят от российской нефти.
"Сегодня Хорватия может гарантировать Венгрии и Словакии, что мы сможем поставить им более 12 миллионов тонн нефти для всех нужд их нефтеперерабатывающих заводов", - отметил премьер.
Он уточнил, что ни для Венгрии, ни для Словакии нет риска дефицита нефти. При этом Хорватия хочет помочь в обеспечении энергетической безопасности двух стран.
Также Пленкович прокомментировал требование президента США Дональда Трампа к Европе прекратить импорт российской нефти.
"Сейчас подходящий момент для давления, которое его администрация оказывает на всех клиентов России. Призыв к ЕС прекратить закупки российской нефти имеет смысл - если это будет сделано правильно, с наличием альтернативных маршрутов поставок", - сказал чиновник.
По словам премьера, Хорватия хочет выполнять роль энергетического хаба в регионе.
Оправдания Венгрии
Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что президент США Дональд Трамп якобы не просил его страну прекращать импорт российской нефти.
По словам Сийярто, мощностей хорватского нефтепровода недостаточно для того, чтобы покрыть все потребности Венгрии и Словакии.