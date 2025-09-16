Хорватия предложила Венгрии и Словакии заместить поставки российской нефти

Венгрия и Словакия могут заменить российскую нефть при помощи импорта через Адриатический нефтепровод. Объемы поставок удовлетворят потребности двух стран.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Dubrovnik Times .

Пленкович подчеркнул, что Хорватия может сыграть ключевую роль в обеспечении стабильности для соседних стран, которые по-прежнему зависят от российской нефти.

"Сегодня Хорватия может гарантировать Венгрии и Словакии, что мы сможем поставить им более 12 миллионов тонн нефти для всех нужд их нефтеперерабатывающих заводов", - отметил премьер.

Он уточнил, что ни для Венгрии, ни для Словакии нет риска дефицита нефти. При этом Хорватия хочет помочь в обеспечении энергетической безопасности двух стран.

Также Пленкович прокомментировал требование президента США Дональда Трампа к Европе прекратить импорт российской нефти.

"Сейчас подходящий момент для давления, которое его администрация оказывает на всех клиентов России. Призыв к ЕС прекратить закупки российской нефти имеет смысл - если это будет сделано правильно, с наличием альтернативных маршрутов поставок", - сказал чиновник.

По словам премьера, Хорватия хочет выполнять роль энергетического хаба в регионе.