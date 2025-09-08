Требовал ли Трамп от Венгрии прекратить покупку российской нефти: ответ Сийярто
Президент США Дональд Трамп якобы не просил Венгрию прекратить импорт российской нефти. Будапешт "зависит" от поставок нефти из РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
"Конечно, такого сообщения не было, даже ничего похожего", - заверил Сийярто.
Он считает, что европейские страны, которые осуждают Словакию и Венгрию в импорте российской нефти, якобы сами тайно импортируют ее через азиатских посредников. А Будапешт и Братислава делают это открыто, что "обусловлено их инфраструктурой".
Сийярто оправдался, что в Венгрию ведут только два нефтепровода - из Хорватии и России. И мощностей хорватского "недостаточно" для того, чтобы покрыть все потребности Венгрии и Словакии.
"Учитывая инфраструктуру и физическую реальность, Венгрия может безопасно функционировать с энергетической точки зрения только при условии, что работает нефтепровод "Дружба". Трубопровод из Хорватии является отличным вспомогательным маршрутом, но сам по себе он не способен обеспечить Венгрию и Словакию", - добавил министр.
Требования Трампа
Напомним, ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что президент США Дональд Трамп потребовал от Европы полностью прекратить импорт российской нефти и газа.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что американский лидер очень недоволен тем, что некоторые страны Европы продолжают покупать у России нефть. Речь о Венгрии и Словакии.
К слову, на днях украинские защитники атаковали российский нефтепровод "Стальной конь".