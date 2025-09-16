ua en ru
Хорватія запропонувала Угорщині та Словаччині замістити постачання російської нафти

Вівторок 16 вересня 2025 22:21
UA EN RU
Хорватія запропонувала Угорщині та Словаччині замістити постачання російської нафти Фото: Андрєй Пленкович, прем'єр Хорватії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Угорщина і Словаччина можуть замінити російську нафту за допомогою імпорту через Адріатичний нафтопровід. Обсяги поставок задовольнять потреби двох країн.

Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрєй Пленкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Dubrovnik Times.

Пленкович підкреслив, що Хорватія може зіграти ключову роль у забезпеченні стабільності для сусідніх країн, які, як і раніше, залежать від російської нафти.

"Сьогодні Хорватія може гарантувати Угорщині та Словаччині, що ми зможемо поставити їм понад 12 мільйонів тонн нафти для всіх потреб їхніх нафтопереробних заводів", - зазначив прем'єр.

Він уточнив, що ні для Угорщини, ні для Словаччини немає ризику дефіциту нафти. При цьому Хорватія хоче допомогти в забезпеченні енергетичної безпеки двох країн.

Також Пленкович прокоментував вимогу президента США Дональда Трампа до Європи припинити імпорт російської нафти.

"Зараз відповідний момент для тиску, який його адміністрація чинить на всіх клієнтів Росії. Заклик до ЄС припинити закупівлі російської нафти має сенс - якщо це буде зроблено правильно, з наявністю альтернативних маршрутів поставок", - сказав чиновник.

За словами прем'єра, Хорватія хоче виконувати роль енергетичного хаба в регіоні.

Виправдання Угорщини

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що президент США Дональд Трамп нібито не просив його країну припиняти імпорт російської нафти.

За словами Сіярто, потужностей хорватського нафтопроводу недостатньо для того, щоб покрити всі потреби Угорщини та Словаччини.

