Хорватия присоединится к коалиции дронов для Украины

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман встретился в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Чиновники обсудили возможности расширения сотрудничества между странами в сферах экономики, энергетики и обороны.

"В этом контексте министр Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена присоединиться к инициативе по беспилотникам, возглавляемой Латвией и Великобританией", - уточнили в ведомстве.

Также министры обменялись мнениями по поводу вступления Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Обе стороны снова подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.