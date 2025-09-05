Хорватия присоединится к коалиции дронов для Украины

Хорватия будет предоставлять помощь Украине в рамках коалиции дронов. Страна присоединится к такой инициативе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Хорватии в соцсети X.
Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман встретился в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.
Чиновники обсудили возможности расширения сотрудничества между странами в сферах экономики, энергетики и обороны.
"В этом контексте министр Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена присоединиться к инициативе по беспилотникам, возглавляемой Латвией и Великобританией", - уточнили в ведомстве.
Также министры обменялись мнениями по поводу вступления Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития.
Обе стороны снова подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, одной из основных целей коалиции дронов является обеспечение превосходства Украины в сфере беспилотников за счет стабильных поставок.
Коалицию возглавляют Британия и Латвия. В нее также входят: Австралия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Турция, Украина, Германия и Швеция.
К слову, вчера, 4 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс анонсировал встречу представителей коалиции дронов в Гааге.