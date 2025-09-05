UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Хорватія приєднається до коаліції дронів для України

Ілюстративне фото: Хорватія допоможе Україні з постачанням дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Хорватія надаватиме допомогу Україні в рамках коаліції дронів. Країна приєднається до такої ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Хорватії в соцмережі X.

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман зустрівся в Ризі з міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже.

Чиновники обговорили можливості розширення співпраці між країнами у сферах економіки, енергетики та оборони.

"У цьому контексті міністр Грліч-Радман заявив, що Хорватія має намір приєднатися до ініціативи щодо дронів, очолюваної Латвією і Великою Британією", - уточнили у відомстві.

Також міністри обмінялися думками щодо вступу Хорватії до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Обидві сторони знову підтвердили тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Коаліція дронів

Нагадаємо, однією з основних цілей коаліції дронів є забезпечення переваги України у сфері безпілотників за рахунок стабільних поставок.

Коаліцію очолюють Британія і Латвія. До неї також входять: Австралія, Бельгія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Туреччина, Україна, Німеччина і Швеція.

До слова, вчора, 4 вересня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував зустріч представників коаліції дронів у Гаазі.

Допомога УкраїніХорватияВійськова допомогаВійна в УкраїніДрони