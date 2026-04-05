Украину накроют дожди и похолодание: прогноз погоды на неделю (карты)

18:30 05.04.2026 Вс
Местами температура упадет до +4 градусов
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)

На следующей неделе в Украине снова будут дожди, а с четверга ожидается ощутимое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 6 апреля, во всех регионах Украины будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве западных областей, днем в Украине, кроме юго-востока, дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах, днем в западных, большинстве северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +13 до +19 градусов;
  • в восточных областях - от +17 до +20 градусов;
  • в центральных областях - от +17 до +22 градусов;
  • в южных областях - от +17 до +20 градусов;
  • в западных областях - от +11 до +17 градусов.

Во вторник, 7 апреля, в Украине также прогнозируется облачность и дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +8 до +10 градусов;
  • в восточных областях - от +8 до +13 градусов;
  • в центральных областях - от +8 до +12 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +13 градусов;
  • в западных областях - от +9 до +12 градусов.

В среду, 8 апреля, в Украине снова ожидаются дожди. Однако солнце будет показываться.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +8 до +10 градусов;
  • в восточных областях - от +8 до +11 градусов;
  • в центральных областях - от +8 до +10 градусов;
  • в южных областях - от +9 до +11 градусов;
  • в западных областях - от +8 до +12 градусов.

В четверг, 9 апреля, погода существенно не изменится, дожди ожидаются по всей Украине.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +4 до +7 градусов;
  • в восточных областях - от +4 до +10 градусов;
  • в центральных областях - от +6 до +9 градусов;
  • в южных областях - от +7 до +9 градусов;
  • в западных областях - от +6 до +10 градусов.

Пятница, 10 апреля, будет еще холоднее. Дожди также продолжатся.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +4 до +7 градусов;
  • в восточных областях - от +4 до +11 градусов;
  • в центральных областях - от +5 до +7 градусов;
  • в южных областях - от +7 до +9 градусов;
  • в западных областях - от +5 до +10 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о погодных "качелях" и прогнозировали изменение погодных условий, в частности вероятность заморозков на Пасху.

Также в Укргидрометцентр обнародовали краткую климатическую характеристику апреля и прогноз погоды на второй месяц весны.

