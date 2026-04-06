На западе Украины сильная непогода срывает крыши и засыпает градом (фото, видео)

На западе Украины бушует шторм - с градом, резким ветром и сорванными крышами. Больше всего досталось Волыни, Ривненской и Львовской областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра и сообщения очевидцев в соцсетях.

Главное Прогноз на ближайшие дни: 8-9 апреля ожидается мокрый снег и ночные заморозки в северных и западных областях.

Масштабные повреждения: В селе Хиночи на Ровенщине ветер снес крышу школы, аналогичные повреждения зафиксированы в Олеске на Львовщине.

Когда ждать тепла:настоящее весеннее потепление до +20 градусов вернется в Украину ориентировочно 14-15 апреля.

Град и шторм: что происходит

На Волыни 6 апреля объявили желтый уровень опасности - первый уровень из трех. Синоптики предупредили о грозе с градом, которая должна была продлиться до конца суток.

На Львовщине также объявили штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидались в течение всего дня.

Обновлено в 14:20

Из-за непогоды на Ровенщине без света остались 46 населенных пунктов в Варашском и Ровенском районах.

Обновлено в 14:32

На Львовщине из-за непогоды люди тоже остались без электричества. Полностью или частично обесточены 94 населенных пункта.

Синоптики рекомендовали:

не стоять вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач

закрыть окна

убрать с балконов все, что может сорвать ветер

Сорванные крыши и разрушенные здания

Непогода уже нанесла реальный ущерб.

В селе Хиночи на севере Ривненской области - во Владимирецкой общине - ветер сорвал крышу местной школы.

В Олеске на Львовщине сильный ветер также снес кровлю здания.

Фото: последствия непогоды на Львовщине (t.me)

Порывы ветра в западных, большинстве северных и центральных областях достигают 15-20 метров в секунду - это уже опасный уровень.

В Киеве ветер оказался настолько сильным, что пришлось снять главный флаг страны.

Какую погоду прогнозируют синоптики в дальнейшем

Погода в ближайшие дни не наладится. По прогнозу синоптика Наталки Диденко:

8-9 апреля на Ровенщине ожидается мокрый снег

ночью на западе, севере и местами в центре возможны заморозки

тепло вернется ориентировочно 14-15 апреля.

На западе и севере страны днем температура держится около +9...+12 градусов, на остальной территории - до +12...+19.