Мирный план США основан на российском документе, - Reuters

Среда 26 ноября 2025 12:21
UA EN RU
Мирный план США основан на российском документе, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мирный план по завершению войны в Украине из 28 пунктов основан на документе российского авторства и передан администрации президента США Дональда Трампа в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, в середине октября россияне передали американским чиновникам "документ", в котором отражались условия Москвы для завершения войны. Это произошло после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

В дипломатическом языке во время неофициальной коммуникации такие рабочие материалы известны как "неофициальные документы".

Предоставленный россиянами текст содержал формулировки, которые россияне уже выдвигали ранее во время переговоров, в том числе требования об уступках, которые Украина отвергала. Речь идет о такой уступке, как отказ от значительной части украинской территории на востоке.

Reuters отмечает, это является первым подтверждением, что переданный россиянами "документ стал ключевым вкладом в мирный план из 28 пунктов".

В Белом доме не комментировали непосредственно неофициальный документ, но ссылались на комментарии Трампа о том, что президент США был оптимистичным относительно прогресса по мирному плану.

В то же время непонятно, почему администрация Трампа взяла за основу российский документ, чтобы попытаться сформировать собственный мирный план.

По информации источников, некоторые высокопоставленные чиновники США, которые ознакомились с российским документом, в том числе госсекретарь Марко Рубио, верили, что требования Москвы, вероятно, будут категорически отвергнуты украинцами.

Мирный план США

Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины.

Он состоит из 28 пунктов и предусматривает, в частности, передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

Ранее стало известно, что к написанию плана, вероятно, причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.

Кроме того, Bloomberg опубликовало расшифровку телефонного разговора спецпредставителя США Стива Уиткоффа с россиянами, во время которого советовал как продвигать мирный план американскому президенту Дональду Трампу.

23 ноября чиновники Украины и США провели консультации в Женеве по мирному плану. На встрече также присутствовали европейцы.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.

В то же время Трамп заявил, что в плане осталось 22 пункта.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки мирный план США
