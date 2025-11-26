Мирный план США основан на российском документе, - Reuters

Мирный план по завершению войны в Украине из 28 пунктов основан на документе российского авторства и передан администрации президента США Дональда Трампа в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников агентства, в середине октября россияне передали американским чиновникам "документ", в котором отражались условия Москвы для завершения войны. Это произошло после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

В дипломатическом языке во время неофициальной коммуникации такие рабочие материалы известны как "неофициальные документы".

Предоставленный россиянами текст содержал формулировки, которые россияне уже выдвигали ранее во время переговоров, в том числе требования об уступках, которые Украина отвергала. Речь идет о такой уступке, как отказ от значительной части украинской территории на востоке.

Reuters отмечает, это является первым подтверждением, что переданный россиянами "документ стал ключевым вкладом в мирный план из 28 пунктов".

В Белом доме не комментировали непосредственно неофициальный документ, но ссылались на комментарии Трампа о том, что президент США был оптимистичным относительно прогресса по мирному плану.

В то же время непонятно, почему администрация Трампа взяла за основу российский документ, чтобы попытаться сформировать собственный мирный план.

По информации источников, некоторые высокопоставленные чиновники США, которые ознакомились с российским документом, в том числе госсекретарь Марко Рубио, верили, что требования Москвы, вероятно, будут категорически отвергнуты украинцами.