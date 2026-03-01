Хочет оккупировать 4 областных центра: Палиса раскрыл амбициозный план России

Амбициозные планы Кремля

По его словам, стратегические цели врага остаются масштабными. Москва все еще рассчитывает на полный захват Донецкой области и продвижение вглубь Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, оккупанты мечтают о контроле над ключевыми городами юга и востока.

"Они хотят максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской областях. И создать условия, когда они смогут претендовать на захват Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы", - отметил Палиса.

Также он добавил, что противник до сих пор планирует создание "буферной зоны" на территории Харьковской и Сумской областей.

Оценка возможностей врага

Несмотря на агрессивные планы РФ, Палиса скептически оценивает способность оккупационных войск реализовать такие операции в ближайшей перспективе.

"По состоянию на сейчас, объективно, у россиян я не вижу возможностей реализовать эти планы. В ближайшие шесть месяцев, например", - подчеркнул он.