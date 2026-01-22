ua en ru
Облачность, снег и порывистый ветер: где в Украине погода завтра ухудшится

Четверг 22 января 2026 14:32
Облачность, снег и порывистый ветер: где в Украине погода завтра ухудшится Погода в Украине завтра будет облачной и местами - со снегом (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине завтра, 23 января, ожидается преимущественно облачная. В некоторых регионах прогнозируют снег, возможно усиление ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра может быть снег

Эксперт рассказала, что сейчас над Украиной происходит "борьба" между "старым" антициклоном и "молодой оживленной" циклонической системой на юго-западе.

Кроме того, Диденко обнародовала соответствующую прогностическую карту, на которой антициклон "к северо-востоку от нас" обозначен буквой "H" (то есть речь идет о высоком давлении).

Облачность, снег и порывистый ветер: где в Украине погода завтра ухудшится"Старый" антициклон и "молодая" циклоническая система (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Облачность, влажность и даже более высокая местами температура воздуха уже явно подпирают, однако антициклон никак не хочет понять, что всему свое время и придется все равно уступать метеорологическому прогрессу и реальным надеждам на тепло", - поделилась метеоролог.

По ее словам, пока что такое противостояние будет ощутимо из-за:

  • увеличения облачности;
  • увеличения осадков;
  • усиления ветра.

Следовательно, в течение 23 января, снег и мокрый снег ожидаются:

  • на западе;
  • в южной части Украины;
  • местами (слабый) - на севере и в центре.

"На востоке, северо-востоке - без осадков", - добавила синоптик.

Где в пятницу будет теплее всего

Согласно информации Диденко, ветер в Украине завтра будет преимущественно юго-восточный, умеренный. Временами - порывистый.

Температура воздуха ночью опустится:

  • в среднем по Украине - до 6-12 градусов мороза;
  • на севере - до 14 градусов ниже нуля.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в среднем от 2 до 7 градусов мороза.

При этом теплее всего будет в южной части Украины - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. В Крыму - до +5 градусов по Цельсию.

Чего ждать от погоды в Киеве

Погода в Киеве в течение пятницы, 23 января, будет облачной.

"Есть вероятность небольшого снега", - добавила Диденко.

Ветер тем временем ожидается:

  • юго-восточный;
  • порывистый;
  • некомфортный.

"Пару дней побудет холодно, в пределах -5-7 градусов, но ночи уже не сильно морозные", - рассказала синоптик.

В завершение она отметила, что антициклон еще пару дней "будет надувать щеки, провозглашать пылкие речи, сыпать морозом". Однако уже с понедельника в Украину вернется "типичная европейская зима - влажная, ветреная и теплая".

"Потепление будет", - подчеркнула специалист.

Облачность, снег и порывистый ветер: где в Украине погода завтра ухудшитсяПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

Читайте также, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

