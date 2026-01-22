Облачность, снег и порывистый ветер: где в Украине погода завтра ухудшится
Погода в Украине завтра, 23 января, ожидается преимущественно облачная. В некоторых регионах прогнозируют снег, возможно усиление ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где в Украине завтра может быть снег
Эксперт рассказала, что сейчас над Украиной происходит "борьба" между "старым" антициклоном и "молодой оживленной" циклонической системой на юго-западе.
Кроме того, Диденко обнародовала соответствующую прогностическую карту, на которой антициклон "к северо-востоку от нас" обозначен буквой "H" (то есть речь идет о высоком давлении).
"Старый" антициклон и "молодая" циклоническая система (карта: facebook.com/tala.didenko)
"Облачность, влажность и даже более высокая местами температура воздуха уже явно подпирают, однако антициклон никак не хочет понять, что всему свое время и придется все равно уступать метеорологическому прогрессу и реальным надеждам на тепло", - поделилась метеоролог.
По ее словам, пока что такое противостояние будет ощутимо из-за:
- увеличения облачности;
- увеличения осадков;
- усиления ветра.
Следовательно, в течение 23 января, снег и мокрый снег ожидаются:
- на западе;
- в южной части Украины;
- местами (слабый) - на севере и в центре.
"На востоке, северо-востоке - без осадков", - добавила синоптик.
Где в пятницу будет теплее всего
Согласно информации Диденко, ветер в Украине завтра будет преимущественно юго-восточный, умеренный. Временами - порывистый.
Температура воздуха ночью опустится:
- в среднем по Украине - до 6-12 градусов мороза;
- на севере - до 14 градусов ниже нуля.
В течение дня температура воздуха будет колебаться в среднем от 2 до 7 градусов мороза.
При этом теплее всего будет в южной части Украины - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. В Крыму - до +5 градусов по Цельсию.
Чего ждать от погоды в Киеве
Погода в Киеве в течение пятницы, 23 января, будет облачной.
"Есть вероятность небольшого снега", - добавила Диденко.
Ветер тем временем ожидается:
- юго-восточный;
- порывистый;
- некомфортный.
"Пару дней побудет холодно, в пределах -5-7 градусов, но ночи уже не сильно морозные", - рассказала синоптик.
В завершение она отметила, что антициклон еще пару дней "будет надувать щеки, провозглашать пылкие речи, сыпать морозом". Однако уже с понедельника в Украину вернется "типичная европейская зима - влажная, ветреная и теплая".
"Потепление будет", - подчеркнула специалист.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
