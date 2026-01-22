Хмарність, сніг і рвучкий вітер: де в Україні погода завтра погіршиться

Погода в Україні завтра, 23 січня, очікується переважно хмарна. У деяких регіонах прогнозують сніг, можливе посилення вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра може бути сніг

Експерт розповіла, що нині над Україною відбувається "боротьба" між "старим" антициклоном і "молодою жвавою" циклонічною системою на південному заході.

Крім того, Діденко оприлюднила відповідну прогностичну карту, на якій антициклон "на північний схід від нас" позначений буквою "H" (тобто йдеться про високий тиск).

"Старий" антициклон і "молода" циклонічна система (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Хмарність, вологість і навіть вища подекуди температура повітря вже явно підпирають, проте антициклон ніяк не хоче зрозуміти, що всьому свій час і доведеться все одно поступатися метеорологічному прогресу і реальним сподіванням на тепло", - поділилась метеоролог.

За її словами, поки що таке протистояння буде відчутне через:

збільшення хмарності;

збільшення опадів;

посилення вітру.

Отже, впродовж 23 січня, сніг і мокрий сніг очікуються:

на заході;

у південній частині України;

подекуди (слабкий) - на півночі та в центрі.

"На сході, північному сході - без опадів", - додала синоптик.

Де в п'ятницю буде найтепліше

Згідно з інформацією Діденко, вітер в Україні завтра буде переважно південно-східний, помірний. Часом - рвучкий.

Температура повітря вночі опуститься:

в середньому по Україні - до 6-12 градусів морозу;

на півночі - до 14 градусів нижче нуля.

Впродовж дня температура повітря коливатиметься в середньому від 2 до 7 градусів морозу.

При цьому найтепліше буде у південній частині України - від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. У Криму - до +5 градусів за Цельсієм.

Чого чекати від погоди в Києві

Погода в Києві впродовж п'ятниці, 23 січня, буде хмарною.

"Є ймовірність невеликого снігу", - додала Діденко.

Вітер тим часом очікується:

південно-східний;

поривчастий;

некомфортний.

"Пару днів побуде холодно, в межах -5-7 градусів, але ночі вже не сильно морозні", - розповіла синоптик.

Насамкінець вона зауважила, що антициклон ще пару днів "буде надимати щоки, проголошувати палкі промови, сипати морозом". Однак вже з понеділка в Україну повернеться "типова європейська зима - волога, вітряна та тепла".

"Потепління буде", - наголосила спеціаліст.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)