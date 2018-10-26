Розкрадання грошей Ощадбанку: сина нардепа взяли під варту

Фото: Максим Березкін (скрін відео)

Столичний райсуд підтримав клопотання про арешт сина народного депутата, підозрюваного детективами НАБУ

Суд взяв під варту сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима, якого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів АТ "Ощадбанк". Про це розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець, передає РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

За його словами, він клопотав про взяття під варту Березкіна з альтернативою застави в 150 мільйонів гривень, однак суд відмовив. Замість 150 мільйонів гривень застави суд визначив суму в 5 млн грн.

Зазначається, що у разі внесення грошей на сина нардепа покладуть ряд обов'язків, в тому числі носіння електронного браслета, здачу закордонних паспортів тощо.

Як повідомляло РБК-Україна, Солом'янський районний суд Києва в четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступницю голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову.

Додамо, серед підозрюваних у справі про розкрадання в "Ощадбанку" фігурує народний депутат з групи "Воля народу" Станіслав Березкін.

Як відомо, протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначеної групи, а також посадовими особами "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" отримали в "Ощадбанку".

Вчора, 25 жовтня, Солом'янський районний суд Києва арештував ще чотирьох підозрюваних у справі розкрадання державних коштів АТ "Ощадбанк".

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та з можливістю внесення застави. Загалом суд розглядає клопотання прокурорів САП про обрання запобіжних заходів 10 підозрюваним у цій справі.