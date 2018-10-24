НАБУ подозревает нардепа Березкина в завладении 20 млн долларов "Ощадбанка"

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди подозреваемых два действующих и один бывший чиновник госбанка

НАБУ подозревает народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина в завладении 20 миллионами долларов "Ощадбанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В НАБУ сообщили, что 23 октября по этому делу были задержаны 10 человек. Среди них двое действующих и один бывший менеджер государственного "Ощадбанка". Всем им сообщено о подозрени

"Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк"), бывшего начальника управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился в 2015 году из госбанка), бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (в настоящее время - руководитель указанного управления госбанка)", - сообщили в НАБУ

Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний "Креатив", а также ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга и оценщик.

Согласно данным НАБУ, в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний "Креатив" в сговоре с менеджментом банка подделали документы для получения 20 миллионов долларов кредита.

Займ предназначался для "покупки семян подсолнуха", однако был выведен владельцами компании на счета офшорных компаний в Белизе и Швейцарии.

"А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью", - рассказали в Антикоррупционном бюро.

Ранее в САП сообщили , что в этом деле фигурирует один из народных депутатов. По информации телеграм-канала The Newsroom, речь идёт о бывшем владельце холдинга "Креатив" - нардепе Станиславе Березкине.

Аграрная группа "Креатив" была продана в сентябре 2015 года. Новыми собственниками стала группа бизнесменов во главе с Артуром Гранцем.

По данным Национального банка Украины, компания на тот момент накопила долгов на 630 миллионов долларов. Большинство активов "Креатива" в итоге перешло под контроль крупнейшего игрока на масляном рынке - группы "Кернел". Ею владеют бизнесмен Андрей Веревский и сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник

Детективы Антикоррупционного бюро осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю Госэкоинспекции. Экс-руководитель Госэкоинспекции не задекларировал имущество на 60 млн грн.