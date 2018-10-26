Хищение денег Ощадбанка: сына нардепа взяли под стражу

Столичный райсуд поддержал ходатайство об аресте сына народного депутата, подозреваемого детективами НАБУ
Суд взял под стражу сына народного депутата Станислава Березкина Максима, которого детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов АО "Ощадбанк". Об этом рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец, передает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".
По его словам, он ходатайствовал о взятии под стражу Березкина с альтернативой залога в 150 миллионов гривен, однако суд отказал. Вместо 150 миллионов гривен залога суд определил сумму в 5 млн грн.
Отмечается, что в случае внесения денег на сына нардепа возложат ряд обязательств, в том числе, ношение электронного браслета, сдачу загранпаспортов и тому подобное.
Как сообщало РБК-Украина, Соломенский районный суд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову.
Добавим, среди подозреваемых по делу о хищениях в "Ощадбанке" фигурирует народный депутат из группы "Воля народа" Станислав Березкин.
Как известно, в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке".
Вчера, 25 октября, Соломенский районный суд Киева арестовал еще четырех подозреваемых в деле хищения государственных средств АО "Ощадбанк".
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В общем суд рассматривает ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в этом деле.