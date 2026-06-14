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Химзавод "Азот" в Новомосковске поражен дронами: на объекте сильный пожар и смог

04:50 14.06.2026 Вс
2 мин
На кадрах от очевидцев заметно столбы дыма над химзаводом
aimg Юлия Маловичко
Химзавод "Азот" в Новомосковске поражен дронами: на объекте сильный пожар и смог Фото: российское МЧС (Getty Images)
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Тульская область России попала под обстрел беспилотников, в результате был поражен химзавод "Азот", из-за чего на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.

Отметим, что в половине первого ночи 14 июня на официальной странице Telegram губернатора Тульской области Дмитрия Миляева появилось предупреждение о дроновой опасности в регионе.

"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БпЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер экстренных служб: 112", - написал чиновник.

Уже после двух ночи OSINT-каналы начали публиковать видео от очевидцев, которые зафиксировали на видео пролет дронов и момент взрывов на территории завода. Кроме этого и сильного пожара на "Азоте", который вспыхнул после удара, попала на видео и бурная реакция россиян в момент прилета - испуг, сопровождаемый ненормативной лексикой.

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Следует отметить, что на кадрах, снятых на большом расстоянии от химзавода в Новомосковске, заметно масштабный очаг и задымление, что свидетельствует о сильном пожаре.

Кроме химзавода дроны также поразили железнодорожную инфраструктуру в Смоленской области РФ, в городе Вязьма, о чем также сообщили OSINT-каналы.

Также в пабликах писали об атаке дронов на оккупированный Иловайск, что в Донецкой области. Там беспилотники поразили локомотивное депо. Как известно, город оккупирован еще с 2014 года.

Напомним, химзавод "Азот" в Новомосковске поражен дронами уже не впервые. Еще в прошлом году беспилотники уже наносили удары по этому объекту.

Также накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины поразила нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз" - ключевой комплекс перевалки углеводородов на юге России.

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