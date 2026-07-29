ua en ru
Ср, 29 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ ударили по НПЗ из топ-5 крупнейших в РФ и базе катеров в Крыму (видео)

11:05 29.07.2026 Ср
2 мин
Это еще не весь список пораженных целей
aimg Юлия Капитонова
ВСУ ударили по НПЗ из топ-5 крупнейших в РФ и базе катеров в Крыму (видео) Фото: ВСУ снова поразили Рязанский НПЗ (wikimedia.org)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Минувшей ночью Силы обороны Украины успешно отработали по ряду важных российских объектов. В этот раз враг не смог отразить атаки на Рязанский НПЗ, место базирования катеров в Крыму, а также РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Одной из ключевых целей для сил обороны стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Рязанской области РФ.

Следует отметить, что речь идет об одном из крупнейших НПЗ в стране-агрессоре.

"Подразделения Deep Strike Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением на территории России "Черная Искра" поразили Рязанский НПЗ", - заявили в ССО.

Как пояснили в Генштабе ВСУ, мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

"Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ", - указано в отчете.

В результате попадания на заводе начался масштабный пожар.

Более того, под удар ВСУ также попало место базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ. В этот раз громкие взрывы гремели в районе Межводного в оккупированном Крыму.

Указанный объект Россия использует для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров. Именно они осуществляют патрулирование, побережье, логистическое обеспечение и выполняют другие задачи в интересах врага.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по радиолокационной станции армии РФ в районе Почепа на Брянщине.

Также минувшей ночью ВСУ атаковали:

  • место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА в Донецке;
  • склад материально-технических средств в Портовском;
  • автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области.

К слову, недавно стало известно, что ВСУ ударили по большому российскому комбинату в Удмуртии.

Также мы писали, как Драпатый видит победу Украины над Россией.

Кроме того, выяснилось, кто мог стать новым главком вместо Драпатого.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым НПЗ Вооруженные силы Украины Война России против Украины Атака дронов
Новости
"Разрешение на ненависть": в Польше вспыхнул новый скандал из-за притеснений украинцев
"Разрешение на ненависть": в Польше вспыхнул новый скандал из-за притеснений украинцев
Аналитика
Съедает до 75% зарплаты: как аренда загоняет украинцев в тупик и что предлагает власть
Мария Волощукредактор РБК-Украина Съедает до 75% зарплаты: как аренда загоняет украинцев в тупик и что предлагает власть