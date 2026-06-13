Дроны СБУ поразили ключевой комплекс перевалки углеводородов на юге России
Служба безопасности Украины поразила нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз". Это ключевой комплекс перевалки углеводородов на юге России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с ССО и ГУР нанесли успешные удары по нефтегазовому терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.
Он является крупнейшим на юге РФ комплексом по перевалке сжиженных углеводородов.
Беспилотники СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.
Пожары также горят в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "Таманьнефтегаза".
Под удар попали и позиции российской ПВО, которая прикрывала объект.
В СБУ отметили, что российский нефтегазовый комплекс - это источник финансирования войны против Украины. Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города.
"Поэтому СБУ и в дальнейшем будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны", - отметили в Службе.
Последние удары по России
Напомним, ночью 13 июня беспилотники атаковали морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края России. Там вспыхнул пожар.
Сообщается, что в результате падения обломков дронов на территории морского терминала произошло возгорание.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погиб один человек. Еще три человека, по предварительным данным, получили ранения.
В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины этой ночью нанесли серию ударов по объектам в Волгоградской, Запорожской, Донецкой и других областях. В частности, поражен важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры врага.