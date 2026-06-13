Дроны СБУ поразили ключевой комплекс перевалки углеводородов на юге России

Служба безопасности Украины поразила нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз". Это ключевой комплекс перевалки углеводородов на юге России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с ССО и ГУР нанесли успешные удары по нефтегазовому терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.

Он является крупнейшим на юге РФ комплексом по перевалке сжиженных углеводородов.

Беспилотники СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.

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Пожары также горят в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "Таманьнефтегаза".

Под удар попали и позиции российской ПВО, которая прикрывала объект.

В СБУ отметили, что российский нефтегазовый комплекс - это источник финансирования войны против Украины. Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города.

"Поэтому СБУ и в дальнейшем будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны", - отметили в Службе.