Дроны атаковали морской терминал в Краснодарском крае, вспыхнул пожар

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Ночью 13 июня беспилотники атаковали морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края России. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Сообщается, что в результате падения обломков дронов на территории морского терминала произошло возгорание. По словам губернатора, погиб один человек. Еще три человека, по предварительным данным, получили ранения. К ликвидации пожара на морском терминале привлечено 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. Читайте также: Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ юга России