ua en ru
Сб, 13 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны атаковали морской терминал в Краснодарском крае, вспыхнул пожар

10:10 13.06.2026 Сб
1 мин
Что известно о результатах атаки?
aimg Татьяна Степанова
Дроны атаковали морской терминал в Краснодарском крае, вспыхнул пожар Иллюстративное фото: дроны атаковали морской терминал в Краснодарском крае (t.me/mchs_official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью 13 июня беспилотники атаковали морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края России. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Сообщается, что в результате падения обломков дронов на территории морского терминала произошло возгорание.

По словам губернатора, погиб один человек. Еще три человека, по предварительным данным, получили ранения.

К ликвидации пожара на морском терминале привлечено 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Читайте также: Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ юга России

Удары по объектам РФ

Напомним, в течение суток и в ночь на 11 июня ВСУ нанесли серии ударов по ряду целей, связанных с военной логистикой, промышленностью и управлением российских войск.

В частности, был поражен Афипский НПЗ. На месте вспыхнул сильный пожар.

Также украинские военные сообщили о серьезных повреждениях на трех крупных нефтяных объектах на территории России, которые были зафиксированы после ударов 8 июня. В частности, на перевалочной нефтебазе "Грушевая" в районе Грушевой Балки Краснодарского края подтвержден пожар на двух резервуарах с нефтью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Краснодарский край Война в Украине Атака дронов
Новости
ВСУ разгромили три подразделения РФ во время учений на Запорожье (яркое видео)
ВСУ разгромили три подразделения РФ во время учений на Запорожье (яркое видео)
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой