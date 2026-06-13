Дроны атаковали морской терминал в Краснодарском крае, вспыхнул пожар
Ночью 13 июня беспилотники атаковали морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края России. Там вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Сообщается, что в результате падения обломков дронов на территории морского терминала произошло возгорание.
По словам губернатора, погиб один человек. Еще три человека, по предварительным данным, получили ранения.
К ликвидации пожара на морском терминале привлечено 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе от МЧС России.
Удары по объектам РФ
Напомним, в течение суток и в ночь на 11 июня ВСУ нанесли серии ударов по ряду целей, связанных с военной логистикой, промышленностью и управлением российских войск.
В частности, был поражен Афипский НПЗ. На месте вспыхнул сильный пожар.
Также украинские военные сообщили о серьезных повреждениях на трех крупных нефтяных объектах на территории России, которые были зафиксированы после ударов 8 июня. В частности, на перевалочной нефтебазе "Грушевая" в районе Грушевой Балки Краснодарского края подтвержден пожар на двух резервуарах с нефтью.