ua en ru
Нд, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Хімзавод "Азот" у Новомосковську вражений дронами: на об'єкті сильна пожежа та смог

04:50 14.06.2026 Нд
2 хв
На кадрах від очевидців помітно стовпи диму над хімзаводом
aimg Юлія Маловічко
Хімзавод "Азот" у Новомосковську вражений дронами: на об'єкті сильна пожежа та смог Фото: російська МНС (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Тульска область Росії потрапила під обстріл безпілотників, в результаті було вражено хмізавод "Азот", з-за чого на об'єкті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT- канали в Telegram.

Зазначимо, що опів на першу ночі 14 червня на офіціній сторінці Telegram губернатора Тульскої області Дмитра Міляєва з'явилось попередження про дроновоу небезпеку в регіоні.

"Шановні мешканці Тульської області! На території регіону оголошено небезпеку атаки БпЛА. Прошу зберігати спокій. Єдиний номер екстрених служб: 112", - написав чиновник.

Вже після другої ночі OSINT-канали почали публікувати відео від очевиців, які зафіксували на відео проліт дронів та момент вибухів на території заводу. Окрім цього та сильної пожежі на "Азоті", яка спалахнула після удару, потрапила на відео і бурхлива реакція росіян у момент прильоту - переляк, супроводжуваний ненормативною лексикою.

Читайте також: Дрони атакували морський термінал в Краснодарському краї, спалахнула пожежа

Слід зазначити, що на кадрах, знятих на великій відстані від хімзаводу в Новомосковську, помітно масштабне вогнище та задимлення, о свідчить про сильну пожежу.

Окрім хімзаводу дрони також вразили залізничну інфраструктуру в Смоленській області РФ, в місті Вязьма, про що також сповістили OSINT-канали.

Також в пабліках писали про атаку дронів на окупований Іловайськ, що на Донеччині. Там безпілотники вразили локомотивне депо. Як відомо, місто окуповано ще з 2014 року.

Нагадаємо, хімзавод "Азот" в Новомосковську вражений дронами вже не вперше. Ще минулого року безпілотники вже завдавали ударів по цьому об'єкту.

Також напередодні повідомлялось, що Служба безпеки України уразила нафтогазовий термінал "Таманьнафтогаз" - ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новомосковск Атака дронів
Новини
"Трамп нас підставив": Ізраїль розкритикував угоду, що готується між США та Іраном, - Ynet
"Трамп нас підставив": Ізраїль розкритикував угоду, що готується між США та Іраном, - Ynet
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою