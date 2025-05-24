В Тульской области атаковано химическое предприятие "Азот", - ЦПД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram и ASTRA .

В Тульской области атаковали химическое предприятие "Азот". По данным Центра противодействия дезинформации (ЦПД), удар пришелся на возможный для военной промышленности объект.

На "Азоте" производят несколько химических веществ, они могут использоваться в военных целях

В частности, аммиачная селитра - компонент для взрывчатых веществ, метанол - сырье для изготовления ракетного топлива, а также аргон - газ, который используют в металлургии для сварки и термообработки металлов, применяемых в оборонной промышленности.

По данным анализа ASTRA и местных жителей, пожар на АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" возник из-за атаки беспилотников утром 24 мая.

Ранее глава региона сообщил, что в Новомосковске Тульской области атаковано предприятие, поврежден трубопровод с природным газом, 3 человека пострадали.

"Жителей села Грицово, которое находится примерно в 10 километрах от атакованного химического комбината "Азот" в Новомосковске Тульской области, эвакуируют", - говорится в сообщении.