"Хезболла" из Ливана обстреляла Израиль, ЦАХАЛ открыла ответный огонь

Отмечается, что около 21:44 боевики из Ливана атаковали ракетами район Западной Галилеи. Часть из них перехватили силы ПВО, а остальные упали на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

Вскоре после атаки, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по пусковой установке "Хезболлы" в районе Ятера на юге Ливана, откуда были запущены ракеты.

Кроме того, артиллерия израильтян открыла огонь для устранения угроз в районах Рмайх и Рамье на юге Ливана.