"Хезболла" из Ливана обстреляла Израиль, ЦАХАЛ открыла ответный огонь
Террористы исламского движения "Хезболла" обстреляли территорию Израиля. ЦАХАЛ открыла ответный огонь по Ливану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля в соцсети Х.
Отмечается, что около 21:44 боевики из Ливана атаковали ракетами район Западной Галилеи. Часть из них перехватили силы ПВО, а остальные упали на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.
Вскоре после атаки, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по пусковой установке "Хезболлы" в районе Ятера на юге Ливана, откуда были запущены ракеты.
Кроме того, артиллерия израильтян открыла огонь для устранения угроз в районах Рмайх и Рамье на юге Ливана.
Издание The Times of Israel сообщило, что движение "Хезболла" взяло на себя ответственность за обстрел Западной Галилеи.
В своем заявлении боевики утверждают, что запустили десятки ракет по северной пограничной общине Мецуба.
Атака якобы была ответом на израильский удар по ливанской деревне Чамаа днем 1 августа, во время которого погибли четверо сирийцев и были ранены несколько мирных ливанцев.
Обострение на Ближнем Востоке
За последние два дня произошло серьезное обострение в отношениях между Израилем, Ираном и Ливаном, что грозит масштабной региональной войной на Ближнем Востоке.
30 июля израильская армия обстреляла из авиации столицу Ливана Бейрут. В результате атаки был ликвидирован командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр.
В тот же день в Тегеране был убит один из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаил Гания.
После этих событий, лидер Ирана приказал ударить по Израилю.
Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание для предотвращения войны. А дипломаты ЕС и США провели экстренные переговоры, учитывая сложную ситуацию.
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