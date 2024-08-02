"Хезболла" из Ливана обстреляла Израиль, ЦАХАЛ открыла ответный огонь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля в соцсети Х.

Отмечается, что около 21:44 боевики из Ливана атаковали ракетами район Западной Галилеи. Часть из них перехватили силы ПВО, а остальные упали на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

Вскоре после атаки, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по пусковой установке "Хезболлы" в районе Ятера на юге Ливана, откуда были запущены ракеты.

Кроме того, артиллерия израильтян открыла огонь для устранения угроз в районах Рмайх и Рамье на юге Ливана.

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Издание The Times of Israel сообщило, что движение "Хезболла" взяло на себя ответственность за обстрел Западной Галилеи.

В своем заявлении боевики утверждают, что запустили десятки ракет по северной пограничной общине Мецуба.

Атака якобы была ответом на израильский удар по ливанской деревне Чамаа днем 1 августа, во время которого погибли четверо сирийцев и были ранены несколько мирных ливанцев.