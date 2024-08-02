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"Хезболла" из Ливана обстреляла Израиль, ЦАХАЛ открыла ответный огонь

Пятница 02 августа 2024 00:05
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"Хезболла" из Ливана обстреляла Израиль, ЦАХАЛ открыла ответный огонь Фото: Израиль атаковал позиции "Хезболлы" в Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Террористы исламского движения "Хезболла" обстреляли территорию Израиля. ЦАХАЛ открыла ответный огонь по Ливану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля в соцсети Х.

Отмечается, что около 21:44 боевики из Ливана атаковали ракетами район Западной Галилеи. Часть из них перехватили силы ПВО, а остальные упали на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

Вскоре после атаки, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по пусковой установке "Хезболлы" в районе Ятера на юге Ливана, откуда были запущены ракеты.

Кроме того, артиллерия израильтян открыла огонь для устранения угроз в районах Рмайх и Рамье на юге Ливана.

Издание The Times of Israel сообщило, что движение "Хезболла" взяло на себя ответственность за обстрел Западной Галилеи.

В своем заявлении боевики утверждают, что запустили десятки ракет по северной пограничной общине Мецуба.

Атака якобы была ответом на израильский удар по ливанской деревне Чамаа днем 1 августа, во время которого погибли четверо сирийцев и были ранены несколько мирных ливанцев.

Обострение на Ближнем Востоке

За последние два дня произошло серьезное обострение в отношениях между Израилем, Ираном и Ливаном, что грозит масштабной региональной войной на Ближнем Востоке.

30 июля израильская армия обстреляла из авиации столицу Ливана Бейрут. В результате атаки был ликвидирован командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр.

В тот же день в Тегеране был убит один из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаил Гания.

После этих событий, лидер Ирана приказал ударить по Израилю.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание для предотвращения войны. А дипломаты ЕС и США провели экстренные переговоры, учитывая сложную ситуацию.

О том, перерастут ли события на Ближнем Востоке в более масштабную войну - читайте в материале РБК-Украина.

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