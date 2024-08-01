Угроза войны на Ближнем Востоке: дипломаты ЕС и США проводят экстренные переговоры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Поводом для переговоров стала ликвидация лидеров исламистских движений "Хезболла" и ХАМАС в результате авиаударов Израиля в Бейруте и Тегеране.

Западное дипломатическое давление происходит на фоне роста опасений касательно более широкого регионального конфликта, поскольку Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за эти нападения.

Официальные лица заявили, что переговоры были сосредоточены на том, чтобы убедить Тегеран либо не отвечать, либо провести символические действия, после того, как израильские дипломаты сообщили западным собеседникам, что их военные не планируют дальнейших операций.

"Со вчерашнего вечера все давят на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдерживал это", - сказал один из западных дипломатов, который принимал участие в обсуждении.

Бывший старший офицер разведки, а ныне директор Инициативы по безопасности на Ближнем Востоке им. Скоукрофта Атлантического Совета Джонатан Паникофф отметил, что возможность Вашингтона влиять на события, скорее всего, будет весьма ограничена.

"В ближайшей перспективе реакция Ирана, "Хезболлы" и ХАМАСа на смерть Шукра и Гании повысит вероятность региональной войны или возвращения к атакам "око за око", - сказал он.