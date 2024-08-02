"Хезболла" з Лівану обстріляла Ізраїль, ЦАХАЛ відкрила вогонь у відповідь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю у соцмережі Х.

Зазначається, що близько 21:44 бойовики з Лівану атакували ракетами район Західної Галілеї. Частину з них перехопили сили ППО, а решта впала на відкритій місцевості. Інформація про постраждалих не надходила.

Незабаром після атаки, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдарила по пусковій установці "Хезболли" в районі Ятера на півдні Лівану, звідки були запущені ракети.

Крім того, артилерія ізраїльтян відкрила вогонь для усунення загроз в районах Рмайх та Рам'є на півдні Лівану.

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Видання The Times of Israel повідомило, що рух "Хезболла" взяв на себе відповідальність за обстріл Західної Галілеї.

У своїй заяві бойовики стверджують, що запустили десятки ракет по північній прикордонній громаді Мецуба.

Атака нібито була відповіддю на ізраїльський удар по ліванському селу Чамаа вдень 1 серпня, під час якого загинули четверо сирійців і було поранено кілька мирних ліванців.