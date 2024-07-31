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"Кровь нашего народа имеет цену". Израиль подтвердил ликвидацию командира "Хезболлы"

Тель-Авив, Среда 31 июля 2024 09:21
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"Кровь нашего народа имеет цену". Израиль подтвердил ликвидацию командира "Хезболлы" Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного командира группировки "Хезболла" Фуада Шукра. Это произошло в результате удара по Бейруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галланта в Twitter (Х).

Как отметили в пресс-службе ЦАХАЛ, в результате целенаправленного удара в Бейруте ликвидировали военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра, также известного как Саид Мухсин. Он являлся главой стратегического подразделения группировки.

ЦАХАЛ отмечает, что командир был старшим военным советником лидера "Хезболлы" Хасана Насралли. По информации израильской армии, он отвечал за современное вооружение "Хезболлы", включая ракеты разных типов и беспилотники.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил ликвидацию Фуада Шукра.

"На руках Фуада Шукра "Саида Мухсина" кровь многих израильтян. Сегодня вечером мы показали, что кровь нашего народа имеет цену, и что нет места, недостижимого для наших сил в этом отношении", - заявил министр.

Что этому предшествовало

Напомним, 27 июля группировка "Хезболла" нанесла удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле. В момент атаки на стадионе находились дети. В результате обстрела погибли более 10 детей, еще более 30 человек были ранены.

Израиль заявил, что атака "Хезболлы" не останется без ответа, и предупредил Ливан о войне, которая может быть "разрушительной".

Вечером 30 июля израильская армия нанесла авиаудар по столице Ливану - Бейруту. ЦАХАЛ заявил, что целью удара был командующий "Хезболлы".

Министерство иностранных дел Украины обратилось к гражданам на фоне обострения конфликта. Украинцев призвали не ехать в Ливан.

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