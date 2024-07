ХАМАС обезглавлен. Кто такой Исмаил Хания и почему он был врагом Израиля

В результате атаки 7 октября погибли около 1200 израильтян и еще около 250 были взяты в заложники. Часть из них до сих пор в плену. Зимой, по данным The Times of Israel, премьер Биньямин Нетаньяху отдал приказ на разработку плана ликвидации главарей ХАМАС за границей, в частности, в Турции, Катаре и других странах.

Отметим, Хания погиб всего через несколько часов после ликвидации в Бейруте (Ливан) высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. И в отличие от ситуации с Исмаилом Ханией, ликвидацию Шукры официально подтвердили в армии Израиля (ЦАХАЛ).

