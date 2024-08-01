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Совбез ООН проводит экстренное заседание из-за угрозы войны на Ближнем Востоке

Четверг 01 августа 2024 01:57
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Совбез ООН проводит экстренное заседание из-за угрозы войны на Ближнем Востоке Фото: Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание из-за угрозы возникновения региональной войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

На заседании должны обсудить ситуацию вокруг ликвидации старшего советника лидера "Хезболлы" Исмаила Хании во время авиаудара в Тегеране.

Обсуждение этого вопроса запросил Иран, направив запрос Генсеку ООН и постпредству России, которая в июле председательствует в Совете безопасности ООН. Запрос Тегерана поддержали члены Совбеза - Россия, Алжир и Китай.

Дипломатическое противостояние

Убийства политического лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Иране и одного из командиров "Хезболлы" в Ливане разожгли дипломатическую борьбу в ООН и других организациях, которые пытаются сдержать сложную обостряющуюся ситуацию.

"Различные нападения за последние несколько дней являются серьезной и опасной эскалацией", - заявила в начале заседания Совета заместитель Генсека ООН Розмари Дикарло. Она призвала к дипломатическим усилиям "изменить траекторию, а также искать путь к региональному миру и стабильности".

Во время заседания большинство стран-членов Совета Безопасности ООН призвали активизировать дипломатические усилия для предотвращения более широкого конфликта.

Китай, Россия, Алжир и другие осудили убийство Хании в Тегеране, которое посол Ирана в ООН назвал террористическим актом.

В то же время, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд призвал имеющих влияние на Иран членов Совета Безопасности, усилить давление на Тегеран для прекращения эскалации своего прокси-конфликта против Израиля и других участников.

Посол Ирана Амир Саид Иравани отметил, что Иран постоянно проявлял максимальную сдержанность, но оставляет за собой право решительно ответить. Он призвал Совет Безопасности осудить Израиль и наказать его санкциями.

Заместитель представителя Израиля в ООН Джонатан Миллер призвал Совет Безопасности осудить Иран за поддержку регионального терроризма и усилить санкции против Тегерана.

"Мы защитимся и ответим большой силой против тех, кто наносит нам вред", - сказал Миллер, призывая мир поддержать Израиль.

Впрочем, по мнению издания, маловероятно, что Совет Безопасности сможет объединиться вокруг какого-то общего послания по авиаударам. США, ключевой союзник Израиля, и Россия, которая имеет тесные связи с Ираном, являются членами Совета с правом вето.

Убийство Исмаила Гании

Хания покинул Сектор Газы в 2019 году и жил в Катаре. Высшим лидером ХАМАСа в Газе является Яхья Синвар, который организовал нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Во вторник, 30 июля, Хания находился в Тегеране на церемонии приведения к присяге президента Ирана Масуда Пезешкиана. Во время церемонии по помещению, где он находился, был нанесен авиаудар.

Правительство Израиля не заявляло о причастности к инциденту, однако Верховный лидер Ирана уже приказал ударить по Израилю.

О том, перерастут ли события на Ближнем Востоке в более масштабную войну - читайте в материале РБК-Украина.

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