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Оккупанты не прекращают обстрелы Херсона и области: есть жертва и раненые

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Херсон, Понедельник 28 ноября 2022 11:16
Оккупанты не прекращают обстрелы Херсона и области: есть жертва и раненые Фото: оккупанты не прекращают обстрелы Херсона и области (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли Херсонскую область и в частности, Херсон. Один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб 1 человек, еще 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По его словам, российские оккупанты продолжают обстреливать также и жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

"Также захватчики били по таким населенным пунктам района: Белозерке, Приозерному, Камышанах, Степановке, Никольском, Чернобаевке, Токаревце, Зеленовке, Приднепровском, Станиславе", - добавил глава региона.

Также оккупанты обстреляли Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинку, Новоалександровку, Качкаровку, Осокоровку.

Напомним, 27 ноября в Херсоне трижды раздались взрывы.

К тому же, россияне ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон.

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