Оккупанты не прекращают обстрелы Херсона и области: есть жертва и раненые

Фото: оккупанты не прекращают обстрелы Херсона и области (иллюстрация/GettyImages)

За сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли Херсонскую область и в частности, Херсон. Один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб 1 человек, еще 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении. По его словам, российские оккупанты продолжают обстреливать также и жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. "Также захватчики били по таким населенным пунктам района: Белозерке, Приозерному, Камышанах, Степановке, Никольском, Чернобаевке, Токаревце, Зеленовке, Приднепровском, Станиславе", - добавил глава региона. Также оккупанты обстреляли Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинку, Новоалександровку, Качкаровку, Осокоровку.