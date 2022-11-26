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Жителей наиболее опасных районов Херсона и области призывают эвакуироваться

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Херсон, Суббота 26 ноября 2022 15:54
Жителей наиболее опасных районов Херсона и области призывают эвакуироваться Фото: жителей Херсонской области просят эвакуироваться из опасных районов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Херсона и области призвали эвакуироваться из самых опасных районов, которые страдают от обстрелов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Призываю жителей районов Херсона и области, которые больше всего страдают от вражеских ударов, воспользоваться этой возможностью и уехать в более безопасные регионы нашего государства", - говорится в сообщении.

Янушевич подчеркнул, что речь идет о жителях микрорайонов Остров, Корабел, Нефтегавань, поселке Антоновка и населенных пунктах, расположенных вдоль берега Днепра.

Также областные власти ищут волонтеров, которые помогут маломобильным, одиноким и пожилым людям эвакуироваться. Желающие могут зарегистрироваться по ссылке или обратиться на горячую линию по номерам: 0 800 330 951 и 091 481 78 45.

Напомним, в Херсоне и области открыли новые пункты гуманитарной помощи.

Кроме того, в город сегодня вернули свет, однако поначалу электроэнергией обеспечат объекты критической инфраструктуры.

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