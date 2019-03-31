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У Херсонській обл. зникало світло на 18 виборчих дільницях

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 23:59
У Херсонській обл. зникало світло на 18 виборчих дільницях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відключення були короткотривалими

У Херсонській області в день виборів в Україні 18 дільниць залишились без електропостачання. Про це повідомив член ЦВК Євген Радченко під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна. 

За його словами, всі відключенння не були довготривалими. Аварії були швидко усунуті. 

"В день виборів на Херсонщині 18 дільниць залишились без електропостачання. Це тривало не довго. Але мусимо сказати, що причини відсутності електропостачання було швидко усунуто", - заявив Радченко.

РБК-Україна писало, що у день виборів столичні поліцейські розпочали 2 кримінальних провадження та склали 4 адміністративних протоколи.

Нагадаємо, до українського омбудсмена Людмили Денісової надійшло майже 1 тис. звернень щодо порушення прав виборців

Зазначимо, що в МВС заявили, що день голосування на виборах президента пройшов спокійно. Робота правоохоронців не припиняється навіть після закриття дільниць.

"Що стосується порушень виборчого законодавства, то маємо наступні цифри – 1927 заяв та повідомлень, зареєстровано 17 протоколів про адмінпорушення та внесено 31 справу до ЄРДР", - сказав Яровий.

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