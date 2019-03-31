Омбудсмен отримала майже тисяча звернень про порушення прав виборців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З них 719 повідомлень надійшли на гарячу лінію

За останні сім днів перед виборами 2019 до українського омбудсмена Людмили Денісової надійшло майже 1 тис. звернень щодо порушення прав виборців. Про це повідомляляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

З них 719 повідомлень надійшли на гарячу лінію, а електронною формою скористалися 220 громадян. В свою чергу, до регіональних представників Уповноваженого звернулося 107 заявників.

Найпоширенішою проблемою є невключення громадян у списки виборців - майже 35% від загальної кількості звернень та неточності у цих списках - до 25%.

Питання реалізації виборчого права громадянами, які за станом здоров’я не можуть прибути до дільниці є розповсюдженим та складає 5% усіх звернень.

Відсутність медичної довідки щодо стану здоров’я для голосування на дому не дало можливості здійснити волевиявлення майже 10 % громадян, які звернулися до Уповноваженого.

За результатами проведених моніторингових візитів, здійснених представниками Уповноваженого виявлено, що окремі виборчі дільниці були недоступні для осіб з інвалідністю. Зокрема, у одному із військових шпиталів міста Луцька, кімнати для голосування знаходились на другому поверсі та працівникам медичного закладу доводилось самотужки піднімати осіб з інвалідністю до місця голосування.

РБК-Україна писало, що в МВС заявили, що день голосування на виборах президента пройшов спокійно.

Нагадаємо, що станом на 20 годину загалом було 1927 заяв та повідомлень про порушення на виборах в Україні, відкрито 31 кримінальне провадження.