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День голосування на виборах президента пройшов спокійно, - МВС

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 22:09
День голосування на виборах президента пройшов спокійно, - МВС
Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

У МВС заявили, що робота правоохоронців не припиняється після закриття дільниць

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що під час голосування підрозділи Міністерства внутрішніх справ впоралися з покладеними на них обов'язками щодо забезпечення громадської безпеки та дотримання виборчого законодавства під час виборів президента. Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, робота правоохоронців не припиняється навіть після закриття дільниць.

"Я хотів підсумувати, що якихось серйозних порушень не відбулося. Особовий склад всіх підрозділів впорався з покладеними на них завданнями. Що стосується порушень виборчого законодавства, то маємо наступні цифри – 1927 заяв та повідомлень, зареєстровано 17 протоколів про адмінпорушення та внесено 31 справу до ЄРДР. Підрозділи МВС продовжують свою роботу і після закриття виборчих дільниць", - сказав він.

Нагадаємо, в поліції у день виборів в Україні надійшло 18 повідомлень про мінування дільниць. За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, найбільше повідомлень про мінування було у Дніпропетровській області - 11.

Станом на 20 годин загалом було 1927 заяв та повідомлень про порушення на виборах в Україні, відкрито 31 кримінальне провадження.

Крім того, в день виборів в Україні, станом на 19:00, до уповноваженого з прав людини Верховної ради Людмили Денісової надійшло 702 звернення про порушення прав виборців.

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