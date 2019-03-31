ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Херсонской обл. пропадал свет на 18 избирательных участках

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 23:59
В Херсонской обл. пропадал свет на 18 избирательных участках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отключения были кратковременными

В Херсонской области в день выборов в Украине 18 участков остались без электроснабжения. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Радченко во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все отключение не были долговременными. Аварии были быстро устранены.

"В день выборов на Херсонщине 18 участков остались без электроснабжения. Это продолжалось не долго. Но должны сказать, что причины отсутствия электроснабжения была быстро устранена", - заявил Радченко.

РБК-Украина писало, что в день выборов столичные полицейские начали 2 уголовных производства и составили 4 административных протокола.

Напомним, до украинского омбудсмена Людмилы Денисовой поступило почти 1 тыс. обращений по пнарушения прав избирателей.

Отметим, что в МВД заявили, что день голосования на выборах президента прошел спокойно. Работа правоохранителей не прекращается даже после закрытия участков.

"Что касается нарушений избирательного законодательства, то имеем следующие цифры – 1927 заявлений и сообщений, зарегистрировано 17 протоколов об административных правонарушениях и внесено 31 дело в ЕРДР", - сказал Яровой.

В ЦИК рассказали о курьезах в день выборов Полиция Киева подвела итоги работы в день выборов
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборынарушения
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь