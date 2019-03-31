Поліція Києва підсумувала результати роботи у день виборів

Фото: Андрій Крищенко (npu.gov.ua)

У день виборів столична поліція зареєструвала 232 повідомлення про порушення виборчого процесу

У день виборів 2019 столичні поліцейські розпочали 2 кримінальних провадження та склали 4 адміністративних протоколи. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, підсумовуючи результати роботи правоохоронців у день голосування, передає прес-служба Національної поліції.

Він зазначив, що всі дільниці після завершення виборчого процесу завершили роботу вчасно, а представники виборчих комісій приступили до підрахунку голосів. Столичні правоохоронці продовжують забезпечувати правопорядок на місцях несення служби та будуть супроводжувати членів комісій до окружних виборчих комісій для здачі бюлетенів.

"Загалом у день виборів столична поліція зареєструвала 232 повідомлення про порушення, які стосувалися виборчого процесу. З них складено 4 адміністративних протоколи (на трьох членів ДВК та виборця, який прийшов на дільницю у нетверезому стані) і розпочато 2 кримінальних провадження", - сказано у повідомленні.

У поліції повідомили, що провадження розслідуються за фактом викрадення бюлетеня та за фактом використання ручок, чорнила яких через деякий час зникали.

У трьох випадках упродовж дня спеціалісти-вибухотехніки перевіряли виявлення підозрілих предметів. У результаті жодних небезпечних речовин виявлено не було.

Крім того, співробітники поліції у посиленому режимі несуть службу біля Центральної виборчої комісії, де відбувається акція.

За словами Крищенка, і поліцейські, і представники Нацгвардії та Державної служби надзвичайних ситуацій впоралися із завданнями щодо належного забезпечення виборчого процесу.

Нагадаємо, на виборчих дільницях порушували права власників ID-картки. Зокрема, в день виборів 2019 представники дільничних виборчих комісій вимагали у громадян відомості щодо їх місця реєстрації.

Як писало РБК-Україна, за останні сім днів перед виборами 2019 до українського омбудсмена Людмилі Денісової надійшла майже 1 тис. звернень з приводу порушення прав виборців.