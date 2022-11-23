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В Херсонской области в результате обстрелов погиб ребенок, еще двое ранены

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Херсонская область, Среда 23 ноября 2022 10:33
В Херсонской области в результате обстрелов погиб ребенок, еще двое ранены Фото: в Херсонской области в результате обстрелов погиб ребенок, еще двое ранены (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб 13 летний ребенок, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в эфире телемарафона.

По его словам, 13-летний мальчик погиб, когда вместе с отцом ехал в машине из церкви, где они прятались от обстрелов. Ребенок получил ранения от кассетного снаряда и скончался ночью в больнице.

"Еще один мальчик просто перебегал из летней кухни в свой дом, остался без руки. Еще один мальчик ранен в живот. Они продолжают нападать и бить по мирным людям", - рассказал Янушевич.

Напомним, вчера российские войска также обстреляли Херсон. В городе зафиксировали 11 "прилетов". Вследствие ударов погибли три человека, еще двое ранены.

Кроме того, 22 ноября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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