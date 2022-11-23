В Херсонской области в результате обстрелов погиб ребенок, еще двое ранены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в эфире телемарафона.

По его словам, 13-летний мальчик погиб, когда вместе с отцом ехал в машине из церкви, где они прятались от обстрелов. Ребенок получил ранения от кассетного снаряда и скончался ночью в больнице.

"Еще один мальчик просто перебегал из летней кухни в свой дом, остался без руки. Еще один мальчик ранен в живот. Они продолжают нападать и бить по мирным людям", - рассказал Янушевич.