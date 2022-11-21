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Вследствие обстрела Херсона есть погибший

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Херсон, Понедельник 21 ноября 2022 16:38
Вследствие обстрела Херсона есть погибший Фото: вследствие обстрела Херсона погиб человек (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вследствие сегодняшнего обстрела гражданской инфраструктуры Херсона погиб человек, еще несколько гражданских получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, получивших травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек скончался", - рассказал он.

Кроме того, по словам Тимошенко, в результате ударов оккупантов по селу Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.

Напомним, сегодня российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Херсона.

Вчера оккупанты также обстреливали Херсон. В результате атаки в городе была повреждена многоэтажка в микрорайоне Остров.

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