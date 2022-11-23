У Херсонській області внаслідок обстрілів загинула дитина, ще двоє поранено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.

За його словами, 13-річний хлопчик загинув, коли разом із батьком їхав у машині із церкви, де вони ховалися від обстрілів. Дитина отримала поранення від касетного снаряда і померла вночі в лікарні.

"Ще один хлопчик просто перебігав з літньої кухні до свого дому, залишився без руки. Ще одного хлопчика поранено в живіт. Вони продовжують нападати і бити по мирних людях", - розповів Янушевич.